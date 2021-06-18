В Вологде специальное напыление защитит остановки от вандалов

Покрытие напыляют после тщательной очистки поверхности

В областной столице приняли меры по борьбе с вандалами, которые портят вид остановочных комплексов общественного транспорта. В качестве эксперимента в городе решили использовать специальный раствор - screen-покрытие - на остановке у Кооперативного колледжа на улице Горького. Если тест пройдет успешно, то в Вологде начнется повсеместное использование такой защиты и на других поверхностях.

Производитель раствора утверждает, что остановка, покрытая антивандальным составом, будет легче очищаться от краски и объявлений. Сначала поверхность моют, потом обеспыливают, а затем наносят screen-покрытие. Начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов добавил, специальный раствор не даст чернилам или клею впитаться в дерево.