Работа незаконного вологодского бассейна приостановлена по жалобам жильцов

Бассейн в цокольном этаже смущал жильцов. Фото: Группа ВКонтакте http://aquaclub35.ru/

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора приостановить деятельность бассейна, что работает в центре Вологды. Он размещен в цокольном этаже жилого дома на улице Благовещенской, 74, а жалобы в ведомство направляли жильцы. Они жаловались на "ухудшением условий проживания". Оказалось, что бассейн в центре города действует незаконно. Плавательные бассейны не могут размещаться в жилых домах.

— В соответствии с СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» плавательные бассейны со вспомогательными помещениями для их обслуживания могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, а также быть пристроенными (или встроенными) в здания общественного назначения, — сообщает Роспотребнадзор.

В итоге специалисты Роспотребнадзора обратились в суд. 15 июня решением суда городским судом эксплуатация бассейна в «Aqua club» (предприниматель Якушева) приостановлена на 90 суток.

В социальных сетях появилась информация об отмене занятий в бассейне по техническим причинам.