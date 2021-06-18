Врача нефролога будут судить за мошенничество и причинение смерти по неосторожности

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В Череповце 18 июня начнется суд над врачом. Его обвиняют в мошенничестве и причинении смерти по неосторожности. Рассмотрение будет проходить в Череповецком городском суде. Врач работал занимая в разное время должности директора, заведующего диализным отделением врача-нефролога в Череповце, врача-нефролога по совместительству в ООО Центр гемодиализа «Бодрость».

В марте-апреле 2017 года он предоставил главному бухгалтеру учреждения подложный диплом кандидата медицинских наук и убедил, что наличие ученой степени приравнивается при расчете зарплаты к наличию высшей квалификационной категории. Так ему удалось убедить и следующего главбуха.

Таким образом с 01.03.2017 г. по 15.06.2020 г. ему необоснованно выплачивалась надбавка за высшую квалификационную категорию по занимаемым им должностям. Всего ООО Центр гемодиализа «Бодрость» переплатил 354 244 рубля 35 копеек.

Кроме того, его обвиняют в том, что днем 8 мая 2020 года он внес изменения в конструкцию катетера, установил его пациенту, но при этом была повреждена стенка вены, катетер попал в плевральную полость. Состояние больного ухудшилось, а днем 15 мая он скончался по дороге из Бабаево в Череповец.

Суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого, сообщает пресс-служба судов.