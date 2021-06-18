На "Северстали" отменили тестирование на алкоголь

Страница Вадима Германова ВКонтакте

На "Северстали" отменили обязательное тестирование на алкоголь, которое проводилось на контрольно-пропускных пунктах. Решение уже начало действовать с вечера 18 июня. Гендиректор «Северстали» Евгений Виноградов на страничке ВКонтакте сообщил: «В связи с ростом количества заболеваний COVID-19 мы возвращаем ряд ограничений, которые ранее были отменены. В первую очередь сегодня с 21 часа отменяем процедуру прохождения алкотестирования на КПП».

Гендиректор напомнил сотрудникам о недопустимости нахождения на промышленной площадке в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он посоветовал не пренебрегать правилами безопасности, а также быть внимательными к тем, кто рядом.

Контроль за состоянием сотрудников будет производиться, но более безопасными в плане распространения вируса методами. Но организовано выборочное тестирование переносными алкотестерами.

Одновременно введены новые ограничения, такие как: ужесточение процедуры направления работников в служебные командировки, приостановлено проведение большинства рабочих, сменно-встречных собраний и послесменных рапортов, отменено проведение спортивных мероприятий и занятий, отменено проведение очной практики студентов, графики начала и окончания рабочей смены для работников производственных подразделений будут пересмотрены с целью разделения потоков работников при следованию на работу и с работы, для части сотрудников будет обеспечен дистанционный режим работы и другое.