В Череповце поставлен антирекорд по количеству госпитализированных в моногоспиталь

В Череповце массово госпитализируют пациентов с коронавирусом. В моногоспиталь за сутки поступило рекордное количество больных.

Об этом 17 июня сообщил официальный сайт Череповца. За сутки специализированное короновирусное медучреждение приняло 56 пациентов. По словам начальника отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу департамента здравоохранения Людмилы Дубовенко, «это своеобразный антирекорд, такие цифры были только в пик заболеваемости коронавирусом..."

Она сказала следующее: "Ситуация угрожающая. Пять человек из поступивших сразу были определены в реанимацию. Среди тяжелых пациентов есть 31-летний и 19-летний. В реанимацию отправляют тех, у кого уже есть серьезная пневмония, дыхательная недостаточность, требуется интенсивное наблюдение, кислород или ИВЛ. Департамент здравоохранения планирует увеличить количество коек в моногоспитале Череповца до 500».

На 17 июня в моногоспитале в тяжелом состоянии 55 пациентов: 17 из них подключены к ИВЛ, 38 — находятся на кислороде.

Врачи видят единственный способ остановить эпидемию - массовая вакцинация.