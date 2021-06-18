В Вологодской области погибла молодая женщина с 4-летним ребенком

17 июня в Вологодской области на пожаре погибли люди. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 23 часа 15 минут поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном деревянном жилом доме в селе Волокославинское Николоторжского сельского поселения Кирилловского района. Собственник дома - мужчина 1986 года рождения. Огонь охватил дом площадью 54 квадратных метра. Сгорела кровля и чердачное перекрытие. Огнем повреждены стены, внутренняя и наружная отделка. Погибли супруга собственника, 1985 года рождения, а также его четырехлетний сын. Причина устанавливается. В ликвидации задействовано 3 единицы техники, 8 человек личного состава.