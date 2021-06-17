Из дефицитного бюджета Великоустюгского района выделят миллионы на авто для чиновников

-

10 июня на сайте госзакупок появился аукцион на легковой автомобиль от МКУ «Хозяйственное управление администрации Великоустюгского муниципального района». Как сообщает NewsVo, максимальная цена контракта составляет 2 799 000 рублей. При этом дефицит бюджета Великоустюгского района 13,3 миллионов рублей.

Чиновники Великоустюгского района пожелали себе Тойоту Камри с коробкой автомат, кожаным салоном, ионизатором воздуха, мультимедийной системой и множеством других характеристик. Выделенных средств хватит на люксовую комплектацию данной модели. Напомним, 20 октября глава района Александр Кузьмин попал в страшное ДТП на внедорожнике: водитель объезжал стоящую на дороге фуру и ушел в занос. А 28 апреля второй раз на служебной Тойоте Камри - в Великом Устюге попал в аварию с еще тремя авто на перекрестке Кирова и Сахарова. В последнем случае виновником выступил водитель отечественной легковушки.

При этом в 2021 году глава Великоустюгского района получит зарплату в размере 6 миллионов рублей.