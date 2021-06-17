В Вологде наглый вор обнес магазин: полиции нужна помощь вологжан

Полиция просит помощи в поиске подозреваемого Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 9 мая в 16:10 неизвестный мужчина ворвался в магазин и украл 15 тысяч рублей. ЧП произошло на улице Новгородской, дом 22а. Полицейские пытаются установить личность и местонахождение преступника. Кража попала на камеры видеонаблюдения.

Ориентировка: мужчина на вид 25-30 лет, рост 180 см, худощавый, русые волосы. Был одет в синюю куртку с капюшоном, черные штаны и белые кроссовки. Если разыскиваемый вам знаком, сообщите информацию в дежурную часть ОП №1 УМВД России по телефонам (8172) 76-31-14, 76-31-15, или «02».