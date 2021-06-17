51-летний тракторист катался по вологодской деревне в непотребном виде

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В Вологодской области состоялся суд над 51-летним жителем Шекснинского района. В конце мая мужчина изрядно принял на грудь и принялся кататься по деревне Слизово на тракторе.

Соседи донесли на опасного субъекта в полицию. На суде мужчина покаялся: он признал вину и рассказал, что в тот день действительно выпил и ему захотелось проехаться. Чтоб ветер в волосах!

В результате вологжанина лишили прав на 1,5 года и назначили 30 тысячный штраф. Постановление может быть обжаловано. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.