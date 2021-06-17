Супружеской паре вологжан удалось спасти лосенка на дороге

Фото со страницы Елены Голосовой VK

Супруги Анатолий и Елена Голосовы 13 июня ехали в Вологду из села Талицы Кирилловского района, но проехав 7 км заметили на дороге лосёнка. Он лежал там совершенно один. Мужчина на руках вынес животное в траву. Вологжане уехали дальше, однако тревожные мысли их не покидали.

Вологжанин!

Елена рассказала о событии в соцсети: «Как он здесь? Почему один? Где его мать? Ехали обратно и думали: только бы маманька его нашла. Подъезжаем, обошли кругом — нет малыша. Вдруг увидели следы большие и маленькие. Значит, мать приходила, подняла его, увела в лес. Я была счастлива! Вот такая история со счастливым концом».