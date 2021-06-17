Умер заслуженный артист России, любимец вологжан Александр Межов

Александр Ильич

Талантливый актёр, режиссер и преподаватель Александр Ильич Межов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в Вологодском ТЮЗе.

Заслуженный артист России родился в городе Тарту Эстонской ССР. В 1976 году окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской, а через два года начал играть в Вологодском ТЮЗе - всего посвятил нашему театру 36 лет, до 2014 года. Александр Ильич преподавал актёрское мастерство в Школе-студии драматического искусства при ТЮЗе с 1991 по 1994 годы, много лет вёл театральную студию «Традиция» в школе-гимназии №2.

Александр Межов вместе с художественным руководителем театра Борисом Гранатовым поставил сенсационный молодёжный спектакль «Божьи коровки возвращаются на землю» по произведению Василия Сигарева. Постановка запала в души вологжанам навсегда.

Сегодня прошла церемония прощания с драматургом. Соболезнования родным и близким.

В феврале ТЮЗ перенес еще одну утрату: в лучший мир ушел актёр Анатолий Михасик.