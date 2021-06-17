Вологодский единоросс возил пистолет без кобуры и хвастался им

Фото из Инстаграм Алексея Коновалова

Сотрудники Росгвардии заинтересовались фотографией, которую разместил в Инстаграме депутат Думы Вологды Алексей Коновалов. Его подозревают в пренебрежительном отношении к оружию, нарушении правил хранения. Ранее скандальный вологжанин уже выкладывал сомнительные снимки в соцсети, например, с зашкаливающей на спидометре скоростью.

На этот раз член правящей партии показал подписчикам свой пистолет, по-видимому, травматический. На фотографии написано "Всегда со мной": на сидении автомобиля лежит оружие, направленное на водителя, и кобура. Остается вопрос: берет ли депутат огнестрел на встречи с вологжанами? Неужели в областной столице настолько тяжелая ситуация с криминалом...

Правоохранителей такое хранение опасного предмета смутило: оружие может быть доступно посторонним. Ведется проверка.