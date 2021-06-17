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Происшествия17 июня 2021 12:08

Череповчанин скончался, ночуя в гараже

Ночью произошел пожар в гаражном боксе
Евдокия САХАРОВА
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Место трагедии

Место трагедии

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповецком районе этой ночью погиб мужчина. В два часа вспыхнул гараж в поселке Тоншалово у дома №18 на улице Рабочей. На вызов прибыли спасатели, всего ликвидировали возгорание 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На месте пожарные обнаружили тело 64-летнего мужчины. Вероятно, он там ночевал. Сгорел диван, кровать, постельные принадлежности. Сам гаражный бокс изнутри закопчен. Причина трагедии еще устанавливается.