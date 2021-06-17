Череповчане заманили в лес незнакомого подростка

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Следственный комитет Вологодской области сообщил о завершении расследования уголовного дела о нападении на подростка. Материалы переданы в суд.

Как установило следствие, в феврале череповчане 20 и 19 лет убедили незнакомого 16-летнего мальчика пойти с ними в лес. Позже выяснилось, что старший уже ранее был судим за разбой и кражу. В лесополосе бандиты силой отняли у своей жертвы телефон и внешний аккумулятор. Медики диагностировали у пострадавшего легкий вред здоровью. Подросток лишился имущества на 7 950 рублей.

Подозреваемые скрылись с места преступления, однако их сумели "по горячим следам" задержать правоохранители. Теперь молодым людям вменяют статью "Разбой". Похищенные вещи изъяты.