В Вологде прорыв водовода на Клубова: без воды останутся десятки улиц

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Начальник Департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексей Шумилов сообщил, что вчера произошел прорыв на водоводе диаметром 900 мм на улице Клубова у дома №56. В этом месте проводится ремонт дорожного полотна.

Из-за аварии принято решение отключить воду в ночное время с 22:00 17 июня до 5:00 18 июня для проведения ремонтных работ.

Адреса, по которым этой ночью не будет воды:

1. ул. Окружное шоссе - ул. Ильюшина - ул. Поселковая - ул. Панкратова.

2. ул. Ленинградская - ул. Новгородская - ул. Возрождения - ул. Ярославская.

3. ул. Ленинградская - ул. Костромская - ул. Возрождения ул. Псковская.

4. ул. Ленинградская - ул. Окружное шоссе - ул. Возрождения - ул. Псковская.

5. мкр Охмыльцево.

6. мкр Тепличный (ул. Ленинградская - ул. Петина - Пошехонское шоссе - ул. Ярославская).

7. мкр Ремсельмаш (ул. Окружное шоссе - Пошехонское шоссе - ул. Медуницинская).

8. мкр Бывалово (Пошехонское шоссе - ул. Новгородская - ул. Молодежная - ул. Ярославская).

9. Пошехонское шоссе - ул. С. Преминина - ул. Молодежная - ул. Ярославская.

10. мкр Завокзальный (ул. С. Преминина - Осановский проезд - ул. Можайского).

11. ул. Преображенского - ул. Петина - ул. Ленинградская - ул. Щетинина - Окружное шоссе.

В центральной части города ночью понизят давление в сети до 1.0 атмосферы в границах улиц: ул. Октябрьская - ул. Авксентьевского - ул. Чехова - ул. Мальцева - ул. Мира - ул. Зосимовская - ул. Чехова - ул. Яшина - ул. Ветошкина - ул. Левичева - ул. Герцена - ул. Рабочая - ул. Козленская - Советский проспект - ул. Галкинская - ул. Герцена.