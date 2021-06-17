В Вологде прорыв водовода на Клубова: без воды останутся десятки улиц

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Начальник Департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексей Шумилов сообщил, что вчера произошел прорыв на водоводе диаметром 900 мм на улице Клубова у дома №56. В этом месте проводится ремонт дорожного полотна.
Из-за аварии принято решение отключить воду в ночное время с 22:00 17 июня до 5:00 18 июня для проведения ремонтных работ.
Адреса, по которым этой ночью не будет воды:
1. ул. Окружное шоссе - ул. Ильюшина - ул. Поселковая - ул. Панкратова.
2. ул. Ленинградская - ул. Новгородская - ул. Возрождения - ул. Ярославская.
3. ул. Ленинградская - ул. Костромская - ул. Возрождения ул. Псковская.
4. ул. Ленинградская - ул. Окружное шоссе - ул. Возрождения - ул. Псковская.
5. мкр Охмыльцево.
6. мкр Тепличный (ул. Ленинградская - ул. Петина - Пошехонское шоссе - ул. Ярославская).
7. мкр Ремсельмаш (ул. Окружное шоссе - Пошехонское шоссе - ул. Медуницинская).
8. мкр Бывалово (Пошехонское шоссе - ул. Новгородская - ул. Молодежная - ул. Ярославская).
9. Пошехонское шоссе - ул. С. Преминина - ул. Молодежная - ул. Ярославская.
10. мкр Завокзальный (ул. С. Преминина - Осановский проезд - ул. Можайского).
11. ул. Преображенского - ул. Петина - ул. Ленинградская - ул. Щетинина - Окружное шоссе.
В центральной части города ночью понизят давление в сети до 1.0 атмосферы в границах улиц: ул. Октябрьская - ул. Авксентьевского - ул. Чехова - ул. Мальцева - ул. Мира - ул. Зосимовская - ул. Чехова - ул. Яшина - ул. Ветошкина - ул. Левичева - ул. Герцена - ул. Рабочая - ул. Козленская - Советский проспект - ул. Галкинская - ул. Герцена.