В Вологде отпустили экс-главу ЦИК Коми, попавшуюся на крупной взятке

Елена Шабаршина Фото: Архив "КП"

Вологодский суд принял решение отпустить условно-досрочно экс-руководительницу территориального Избиркома Коми Елену Шабаршину. Как установило следствие, женщина информировала бывшего замглавы республики Алексея Чернова о ходе выборной компании и брала за это ежемесячные выплаты, с января 2007 года по август 2015 года, всего 6 миллионов 680 тысяч рублей. Оба чиновника в результате получили сроки.

В июле прошлого года Шабаршину этапировали в Вологодскую исправительную колонию №1. Изначально она получила 6 лет лишения свободы, потом срок скостили до трех лет. Пробыв в колонии 2 года, дама вышла по УДО. Теперь ей остается встать на учет и погасить крупный штраф. Кроме того, бывшая чиновница не сможет без предупреждения правоохранителей менять место жительства. Постановление суда может быть обжаловано. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

"Я никому из присутствующих в этом зале не пожелаю пережить такое, что случилось со мной. Я оговорила себя, подписав явку с повинной, а дальше была попытка суицида", - заявила Шабаршина несколько лет назад. Потом чиновница все-таки рассказала, почему пошла на самоубийство после прихода полиции.