Пьяный подросток угнал автомобиль: его драйв остановили лишь выстрелы

Задержание пьяного подростка Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Великом Устюге нетрезвый подросток гнал на угнанной машине от полиции. Около двух часов ночи наряд ДПС заметил неадекватно ехавший ВАЗ-2107. Правоохранители многократно требовали водителя остановиться, однако "машинист" лишь поддал газу.

В конце концов, полицейские приняли решение расстрелять опасный автомобиль: целились по колесам. Пули проткнули переднее левое и заднее правое колеса. Авто улетело в кювет, а молодой человек попытался скрыться.

Выяснилось, что за рулем находился 18-летний парень. Паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе было больше положенного – 0,763 мг/л. Прав у мальчика также не было, а машину он угнал. На устюжанина возбудили уголовное дело за угон, составили протоколы по статьям неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции и оставление места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.