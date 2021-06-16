Тысячи комплектов Спутника V скоро прибудут на Вологодчину

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В Вологодской области в ближайшие дни ожидают крупную поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» - 8400 комплектов. Еще 11 тысяч прибудут к концу июня.

В Вологде вакцину получат, в том числе и передвижные прививочные пункты - они появятся 17 июня с 14:00 до 18:00 на площади Федулова, 18 июня на площади Бабушкина с 12:00 до 17:00. Расписание работы мобильных пунктов можно уточнить на сайте Департамента здравоохранения области и Администрации Вологды. Предварительная запись для вакцинации не требуется, необходимо лишь взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

- Фото: администрация города Вологды

Первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов заявил, что нельзя игнорировать вакцинацию: «Кого-то прививка убережет от тяжелого течения болезни, а кому-то спасет жизнь».

На текущий момент первый компонент получили 129 тысяч жителей Вологодской области.