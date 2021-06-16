Череповчанин извращенно убил женщину за обвинения в изнасиловании

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В феврале житель Череповца приехал в деревню Перховта Белозерского района отдыхать к бабушке. Он выпивал в гостях и заснул. Потом пошел в дом знакомой пары за добавкой, т.к. они ранее упоминали о наличии алкоголя. Когда мужчина задал вопрос о спиртном, то хозяйка ответила ему очень грубо и даже заявила, что может при желании обвинить в изнасиловании.

На суде череповчанин рассказал, что помнит только момент, когда схватил грубиянку за шею. Как установили эксперты, мужчина сначала стал душить свою жертву руками, а потом ввел ей в рот алюминиевую ложку, далее вставил в горло стеклянную стопку, вдавливая ее вглубь чайной ложкой. Женщина скончалась от удушья на месте.

Белозерский суд назначил убийце 7 лет лишения свободы в ИК строгого режима. Ему придется выплатить полмиллиона рублей в пользу сестры убитой.