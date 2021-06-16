Пьяный водитель из Грязовца отправился в колонию строгого режима

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В Вологодской области повторно осудили молодого грязовчанина, который злостно нарушал ПДД и ставил жизни вологжан в опасность. 21 ноября ночью 27-летний мужчина на автомобиле Renault Logan в Грязовце вылетел в кювет и попытался сбежать, но сотрудники полиции смогли его остановить.

Грязовчанин отказался от медосвидетельствования. На суде вину не признал, а начал утверждать, что за рулем авто находился не он, а его друг. Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения"

Грязовецкий районный суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима. Кроме того, ему запретили 2 года заниматься любой деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами.