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Происшествия16 июня 2021 11:34

В Вологодской области утонули двое мужчин

Перевернулась лодка с тремя мужчинами, утонувшего все еще ищут
Евдокия САХАРОВА
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15 июня в реке Вологде у Ермолово Вологодского района утонул 36-летний мужчина. На место происшествия прибыли 3 единицы техники, 9 человек личного состава, включая 2 водолазов. Тело удалось найти и передать правоохранителям. Подробности трагедии все еще устанавливаются.

14 июня на озере Колозерка в Кирилловском районе перевернулась лодка «Казанка». Там были трое мужчин, один из которых не смог спастись. Его личность устанавливается, тело все еще не могут обнаружить. Ведутся поисковые работы. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.