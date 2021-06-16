В Вологодской области утонули двое мужчин

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15 июня в реке Вологде у Ермолово Вологодского района утонул 36-летний мужчина. На место происшествия прибыли 3 единицы техники, 9 человек личного состава, включая 2 водолазов. Тело удалось найти и передать правоохранителям. Подробности трагедии все еще устанавливаются.

14 июня на озере Колозерка в Кирилловском районе перевернулась лодка «Казанка». Там были трое мужчин, один из которых не смог спастись. Его личность устанавливается, тело все еще не могут обнаружить. Ведутся поисковые работы. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.