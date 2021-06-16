Более 8 тысяч вологжан искусали клещи, четверть от них - дети

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В Вологодской области за прошедшую неделю клещи успели укусить как минимум 587 жителей региона - именно столько вологжан обратились за помощью к врачам. Всего за 2021 год от опасных насекомых, по официальной статистике вологодского Роспотребнадзора, пострадали 8673 человек. При том, 2248 из них – дети. В прошлом году клещи орудовали меньше - всего 6582 укушенных к текущей дате.

Роспотребнадзор

Пик активности этих кровососущих приходится как раз на май-июнь. Будьте осторожны, ведь клещи переносят смертельные заболевания. Используйте репеллент и проверяйте кожу после прогулок.

Клещевой энцефалит – тяжелейшее инфекционное заболевание. Вирус вызывает сильную интоксикацию и поражает ЦНС, пробирается в головной и спинной мозг. Без лечения больному грозит паралич, умственные расстройства и смерть. Одного ребенка из Череповца в мае уже укусил такой клещ. Ему назначен иммуноглобулин. Мужчина из Череповца тоже на себя поймал клеща, но уже с боррелезом. Ему выписали антибиотики.