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Происшествия16 июня 2021 10:04

Под колеса грузовика попала девочка на самокате

ЧП случилось в Череповце
Иван Чухнин
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Водитель вовремя не увидел девочку

Водитель вовремя не увидел девочку

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце грузовичок сбил девочку, подросток ехала на самокате.

ДТП случилось 15 июня около 14:15 у дома 134 по улице Ленина.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, мужчина 63 лет, управляя автомобилем «Газель», двигался задним ходом со стоянки. 12-летняя девочка двигалась по тротуару на самокате.

В результате произошел наезд на школьницу. На место выехали врачи. Но пострадавшую оставили на месте. Обстоятельства ДТП будут уточняться.