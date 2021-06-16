Под колеса грузовика попала девочка на самокате

Водитель вовремя не увидел девочку Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце грузовичок сбил девочку, подросток ехала на самокате.

ДТП случилось 15 июня около 14:15 у дома 134 по улице Ленина.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, мужчина 63 лет, управляя автомобилем «Газель», двигался задним ходом со стоянки. 12-летняя девочка двигалась по тротуару на самокате.

В результате произошел наезд на школьницу. На место выехали врачи. Но пострадавшую оставили на месте. Обстоятельства ДТП будут уточняться.