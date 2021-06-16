В Череповце появится танцплощадка под открытым небом

В Череповце появится танцплощадка в сквере Гоголя. Город выделил ее создание городскую субсидию в 120 тысяч рублей. Всего на социальные проекты общественников город выделил 1,3 миллиона рублей. Поддержку получили восемь инициатив, сообщает официальный сайт Череповца.

В парке Гоголя на выделенные деньги общественники намереваются построить деревянный настил и купить музыкальное оборудование, чтобы проводить здесь музыкальные вечера в праздники и по субботам. Такие встречи проводятся в Комсомольском парке, но в Заречье собираться потанцевать негде. Проводить вечера будут волонтеры, возможно, помогут творческие коллективы Дворца химиков.

Сейчас необходимо определить место для танцплощадки. Затем по словам председателя ТОС «Первомайский» Игоря Лагунова, начнется строительство.