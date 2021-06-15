В Череповце роддом подготовлен для приема ковидных мамочек

В Череповце ожидают рожениц с коронавирусом. Поэтому там тщательно подготовились. Об этом сообщает портал Город Че со ссылкой на главного врача городского роддома Германа Мяснова. Еще в мае таких пациенток не было ни одной, сейчас могут поступить сразу три.

Как рассказал Мяснов, были проведены учения, как в случае поступления "особой" роженицы действовать персоналу.

Одну из будущих мамочек уже ждут: "Она прибудет к нам точно. Мы готовы. Выстроены так называемые шлюзы, выделены блоки, построены маршруты, определены действия персонала: кто куда идет, кто кого вызывает, кто выходит заменить отсутствующего".

Пока весь роддом перепрофилировать под второй моногоспиталь не будут, но, по словам Германа Мяснова, готовы и к такому повороту событий.