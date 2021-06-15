В Череповце двум юношам грозит до 10 лет колонии за разбой

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Два юных череповчанина занимались разбоем. Они напали на несовершеннолетнего и пойдут под суд. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. Два местных жителя обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, днем 4 февраля 2021 года двое приятелей, 20 и 19 лет, решили ограбить подростка. Они уговорили 16 летнего пройти с ними в лесной участок, там ограбили - отобрали мобильный телефон и внешний аккумулятор. Своими действиями они причинили потерпевшему легкий вред здоровью и имущественный ущерб в размере 7,95 тысяч рублей. После чего преступники скрылись.

Но полиция установила разбойников и изъяла похищенное имущество. За дело взялись следователи. Сейчас следствие окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За тяжкое преступление в отношении несовершеннолетнего юношам грозит до десяти лет колонии. Как выяснилось, один из них уже был судим.