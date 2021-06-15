В Вологде 15-18 июля пройдет международный фестиваль кружева

Международный фестиваль кружева в Вологде «Vita Lace»

Город Вологда считается кружевной столицей России. Кружевоплетение у нас включает в себя как промышленное производство, так и сохранение традиционного творчества, и создание искусных эксклюзивов. В столице Вологодской области в этом году на 15-18 июля запланировано проведение IV международного фестиваля кружева "Vita Lace". Мероприятие проходит на Вологодчине раз в три года.

На мероприятия уже зарегистрировались более 630 человек. 140 из них – гостьи из-за рубежа. Кружевницы Украины, Германии, Эстонии, Черногории, Израиля, Словакии, Болгарии, Чехии, Польши и Словении примут участие в фестивале дистанционно. Наш край посетят российские мастерицы из 34 регионов РФ. Прием заявок все еще идет - до 25 июня.

В 2021 году мероприятие решили посвятить вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов как части самобытной культуры и наследия нации. Об этом сообщает портал Культуры в Вологодской области.