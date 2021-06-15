Организаторам сети игорных заведений в Череповце предъявлено обвинение

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В Вологодской области организатора азартных игр обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Региональным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение организатору незаконных азартных игр в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171.2 (незаконное проведение азартных игр) и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В Череповце действовала сеть незаконных игорных заведений. По версии следствия, с июня 2017 года по октябрь 2020 года 8 человек получили от организации незаконных игровых комнат доход, превышающий несколько миллионов рублей.

В марте 2020 года 45 летний член группировки на сумму свыше 3 млн рублей приобрел в другом регионе иностранную валюту. Таким образом он придавал незаконным доходам законный вид владения и пользования.

В октябре 2020 года правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность организованной группы и изъяли иностранную валюту.

Другим соучастникам предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр.