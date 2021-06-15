На трассе в Кирилловском районе произошла страшная авария

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области сегодня, 15 июня, на 102 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск под Кирилловом разбились две машины.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, столкнулись Киа и Фольксваген Туарег. 58-летний водитель корейской автомашины не предоставил преимущество другому автолюбителю при выезде с прилегающей территории.

Фольксваген вылетел с трассы от удара. В больницу попали 33-летний водитель и его пассажир. Машины получили серьезные повреждения.