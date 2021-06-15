На Вологодчине ужесточили коронавирусные ограничения

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В Вологодской области стало известно об ужесточении коронавирусных ограничений. На такие меры чиновники пошли в нескольких регионах России после увеличения числа заболевших COVID-19.

Вновь запрещена ночная работа развлекательных заведений и общепита с полуночи и до 6 утра. Мероприятия в закрытых помещениях теперь можно проводить максимум при 50% заполненности. Об этом сегодня заявил председатель Правительства области Антон Кольцов.

Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещены. Часть работников рекомендуют вывести на удаленный режим. Вологжанам старше 65 стоит самоизолироватся. Рекомендуется привиться.

Сейчас заполненность моногоспиталей в Вологодской области более 90%. С 16 июня количество коек увеличат на 300. В регионе все еще действует режим повышенной готовности.