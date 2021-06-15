48 юных череповчан не доехали до лагеря "Корабелы Прионежья" из-за коронавируса

Смена "Честь имею" началась сегодня, но без череповчан. Фото: "Корабелы Прионежья" "ВКонтакте"

48 школьников вернулись из детского образовательного лагеря «Корабелы Прионежья» досрочно. У одного из отдыхающих выявили коронавирусную инфекцию. Так что детей срочно отправили домой, где они должны находиться две недели на карантине. Об инциденте сообщает ИА «Вологда Регион».

Информации об опасной болезни поступила от Роспотребнадзора. Дети, собравшиеся на отдых на областную профильную смену "Честь имею", уже были в пути. В результате в Вытегорском районе кадетская школа «Корабелы Прионежья» не смогла их принять. На стадионе «Онежец» автобус сделал остановку, детям выдали сухой паек, затем автобус развернулся и дети вернулись домой, в Череповец.

Как сообщает областной Департамент образования, смена состоится, но только в августе.

Сегодня в лагере прошло открытие смены - накануне благополучно в лагерь прибыли автобусы с детьми из Вологды и Вытегры.