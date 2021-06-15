Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 июня 2021 10:19

На Вологодчине выделят дополнительные койки для прибывающих больных ковидом

Ранее сообщалось, что в реанимации Вологды уже нет мест
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скорая помощь

Скорая помощь

Фото: Евдокия САХАРОВА

Губернатор Вологодской области 14 июня дал поручение выделить дополнительные койки в ковидариях региона. Глава выпустил видеообращение к вологжанам в соцсети. Как оказалось, в последнее время заболеваемость коронавирусом на Вологодчине, как и во всей России, стала идти в гору, а многие пациенты тяжело переносят болезнь.

Олег Кувшинников сообщил, что моногоспиталь в областной столице уже заполнен на 82%, в Череповце на 92%, в Великом Устюге тоже на 92%. Губернатор посоветовал вологжанам вакцинироваться и носить маску, чтобы спасти жизни родных. Чиновник пожелал землякам здоровья.

По состоянию на 14 июня, на Вологодчине за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых зараженных и две смерти от COVID-19. В Москве, в попытке снизить заболеваемость, даже объявили выходные вплоть до 20 июня.