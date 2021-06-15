Жителей Вологды 15 июня приглашают на фестиваль "Эко-парк"

Программа на 15 июня

В Вологде в 6-м микрорайоне 15 июня развернется экологический фестиваль "Эко-парк". В планах собрать отходы на переработку и пожертвования для бездомных животных. В программе мероприятия намечены мастер-классы полезных поделок, спортивно-развлекательный квест, эко-викторина, спортивная тренировка. Развлечения найдутся и взрослым, и детям. Кроме того, можно принести свои ненужные книжки, чтобы обменять их на другие понравившиеся, либо отдать библиотеке №10.

Эко-фестиваль стартует с 18 часов вечера в Страсбургском сквере и будет проводиться весь июнь раз в неделю. В следующий понедельник, 21 июня, уже намечено мероприятие на бульваре Пирогова, а 28 июня – на площади Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.