В реанимации Вологды скончался подросток: его ударило током у ЖД станции

Вологда-2 Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде стало известно о смерти 13-летнего мальчика, которого 25 мая ударило током на станции Вологда-2. Двое детей гуляли около поездов и в какой-то момент решили залезть на вагон, стоявший у Гагаринского переезда. Никита упал от электрического разряда с высоты на землю, а второй мальчик испугался и убежал. ЧП заметил работник железной дороги. Он вызвал скорую помощь, а сам побежал спасать ребенка с огнетушителем.

13 июня в соцсетях сообщили, что мальчик не выжил. "Никита мужественно перенёс несколько операций по пересадке кожи, но так и не смог выйти из комы", — сообщили в группе ТОС "Ковырино". Ранее сообщалось, что вологжанин получил ожоги 70% тела и множественные переломы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ЖД транспорта.