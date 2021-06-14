Проект фасада училища искусств и ремесел потряс череповчан

Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина отремонтируют. В левом пустующем крыле разместится новая локация площадью 500 квадратных метров.

Уже готов проект обновленного фасада училища искусств им. Верещагина. Его обнародовали и раскритиковали, пишет портал Город Че.

Многие горожане резко отозвались на проект. Особенно их возмутил фасад: здание, которое сейчас блистает обшарпанной штукатуркой стыдливо прикроют вент фасадом. По мнению череповчан, вентфасадом обычно оформляют торговые центры. Такие фасады ассоциируются у череповчан с дурным вкусом и дешевым оформлением.

Некоторые комментаторы сравнили новый фасад с общественным туалетом, крематорием, ангарами супермаркетов.

Но директор училища Светлана Боброва отметила, что обратной дороги нет.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пояснил, что оставлять вопрос облупившейся штукатурки текущего фасада нельзя.

За тем или иным фасадом в новом пространстве появятся библиотека, фонотека, выставочная зона, рабочие места для студентов-дизайнеров. Также здесь будут проводить чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по направлению графический дизайн.

После того как в училище появилось театральное отделение, перестало хватать места. Между тем пустовало левое крыло здания. Многофункциональная площадка будет оригинальной - заказаны огромные зеркальные витражи.

Как сообщает правительство области, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на строительство нового здания общежития и на ремонт фасадов здания.

- Общежитие появится во внутреннем дворе училища. Предварительная стоимость - 180 млн. рублей : 100 млн. пойдет на постройку самого здания, а 80 млн. – на оборудование, мебель и благоустройство территории», – рассказал начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.