Пожилая череповчанка отдала гадалке 2 млн рублей из-за проклятия рода

-

72-летняя жительница Череповца повторно стала жертвой мошенников. В первый раз она отдала 3 миллиона рублей, а теперь еще 2. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что пенсионерка с марта по июнь общалась с гадалками по телефону, т.к. ее родственница не могла найти себе мужа. Сердобольную старушку убедили, что это все из-за того, что на женщинах ее рода лежит 120-летнее проклятие. Чтобы снять напасть, необходимо проводить дорогостоящие ритуалы и совершать пожертвования.

Об инциденте сообщила пресс-служба областного УМВД. На аферистов возбуждено уголовное дело.