На трассе под Вытегрой столкнулись 4 машины, включая самосвал и ДПС

Фото пресс-службы АСУНЦ "Вытегра"

12 июня ближе к вечеру произошло страшное ДТП на 337 км автодороги Вологда-Медвежьегорск в Вытегорском районе. На место происшествия выехали спасатели АСУНЦ «Вытегра», об этом сообщила их пресс-служба.

Фото пресс-службы АСУНЦ "Вытегра"

Как выяснилось, 33-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» потерял управление и врезался на большой скорости в машину ДПС. В результате удара «Опель» вылетел на встречку, где задел «Шкоду Рапид». После этого обе машины влетели в стоящий самосвал. Судя по всему, там проходил ремонт дороги.

Фото пресс-службы АСУНЦ "Вытегра"

Медики госпитализировали водителей «Шкоды» и «Опеля» в Вытегорскую ЦРБ. Остальным пострадавшим, находящимся в шоковом состоянии, помогли морально.