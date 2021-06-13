В Сямже осудили повара-убийцу

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В Вологодской области 11 июня Сямженский районный суд вынес приговор 29-летнему Александру Пантину. Житель Сямжи был признан виновным в убийстве коллеги в начале апреля 2020 года.

Как установило следствие и суд, мужчина задушил в подвале столовой Сямженского хлебозавода девушку, которая работа вместе с ним. Предварительно он вставил ей в рот кляп. Повар забрал у своей жертвы телефон и ключи от квартиры, а потом нагло поселился на ее жилплощади. С собой также привел сожительницу. Женщина о произошедшем не знала.

Пантин перевел с карты убитой 8000 рублей на свой счет и даже общался от ее имени с родственниками через сообщения с телефона. Таким образом убийца пытался скрыть следы своего преступления. На суде мужчина уверял, что убийство и кражу совершила его возлюбленная.

В результате суд назначил повару-убийце 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить компенсацию в размере 3 127 252 рубля 25 копеек в пользу матери жертвы. Приговор может быть обжалован, об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.