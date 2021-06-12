52 вологжанина заразились коронавирусом, двое умерли

Умирать стали по 2-3 вологжанина ежедневно

В Вологодской области за минувшие сутки по состоянию на 12 июня коронавирусом заразились 52 жителя региона, двое погибли. Как мы сообщали ранее, в реанимационном отделении на данный момент существует проблема со свободными койками.

Коэффициент распространения коронавируса на Вологодчине сейчас составляет 1,09, что означает, что медленно идет увеличение количество ежедневно заболевающих. На 100 000 вологжан умирают от COVID-19, по официальной информации, 95,4. В России опасаются начала третьей волны заражений. Ежедневно от коронавируса погибает 2-3 вологжанина. В регионе все еще действует масочный режим и продолжается массовая вакцинация населения.