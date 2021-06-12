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Происшествия12 июня 2021 20:36

В Череповце дошкольница стояла на окне третьего этажа

Девочка вылезла за окно - ее заметили случайные прохожие и вызвали спасателей
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия. Фото: Елена Захаренкова

Место происшествия. Фото: Елена Захаренкова

В Череповце 11 июня местные жители заметили на окне третьего этажа дома №104 по проспекту Победы ребенка 2-3 лет. Девочка гуляла по внешней стороне окна, чем шокировала впечатлительных череповчан.

ЧП произошло около восьми часов вечера. Прохожие собрались и стали думать, чем помочь забытой родителями экстремалке. Ради ребенка вызвали экстренные службы. Спасатели уже поднялись по лестнице, когда мать все-таки появилась в квартире и унесла ребенка. Об этом сообщила спасательная служба Череповца. Инцидентом заинтересовалась полиция. Хорошо, что благодаря бдительным череповчанам удалось предотвратить трагедию.