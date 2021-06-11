В реанимации коронавирусного моногоспиталя Вологды нет мест

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Телеграмм-канал «Палисад media» сообщил печальную новость. В реанимации на Советском проспекте в короновирусном моногоспитале Вологды оказались заняты все 15 коек.

Заведующий отделением реанимации сообщил, что среди пациентов много молодых людей: у них болезнь протекает намного тяжелее. "Если попадают в реанимацию, то со 100% поражением легких и очень длительным лечением с разными исходами", - сообщил Сергей Чернуцкий.

На данный момент медики борются за жизнь беременной женщины. Ребенка удалось спасти. 36-летний вологжанин, лежащий с 60% поражением легких сказал: "Если бы вернуть все назад, то сделал бы прививку у другого пациента — 36-летнего Иванов". В семье болеет мама, жена и двое детей.

Мобильные бригады вакцинаторов выедут в микрорайоны областной столицы со следующей недели.