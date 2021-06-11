В Вологде драка автомобилистов попала на камеру

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В Вологде рано утром автомобилисты начали драку. В 6:30 утра у спуска с моста 800-летия на светофоре остановились отечественная легковушка и иномарка. Внезапно из машины выпрыгнул мужчина и выволок из другой водителя. Началась драка.

Пассажиру унять конфликт не удалось. Вскоре на горизонте появилась машина разминирования ОМОНа Росгвардии, и когда правоохранители подошли к мужчинам, то драка моментально прекратилась. Мужчин передали наряду полиции. Причины агрессии еще не выяснены.