В Череповце барменша стукнула дебоширку битой по лбу

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В Череповце в кафе «У Ахмеда» рано утром между произошел конфликт. Две подруги отдыхали в заведении, но на танцполе женщина толкнула одну из них и произошла драка. Тогда сотрудница кафе пообещала всех выгнать на улицу, если их ссора не утихнет. Дамы разошлись за свои столики, но вскоре повздорили вновь - на этот раз им указали на дверь.

Когда череповчанки направились к выходу, одна из них почувствовала удар по спине. Женщина обернулась и увидела, как барменша заносит над ней биту. Последовал второй удар - уже в лоб. После этого сотрудница закрыла заведение. А у пострадавшей на лбу остался шрам.

20-летнюю девушку суд признал виновной в причинении лёгкого вреда здоровью. Ей назначили 160 часов обязательных работ и компенсацию в 50 тысяч рублей для пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.