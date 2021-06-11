В Череповце дрон проник на территорию котельной

Дрон Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов охрана котельной №2 на улице Краснодонцев приняла решение сбить пролетающий на их территории дрон. На место приехали полицейские, ведь полеты там запрещены.

Владельцу техники грозит изъятие и уничтожение коптера. Хозяин быстро объявился и попросил свою аппаратуру, однако нарушителю отказали, и он тут же исчез. Мужчину ищет полиция, материалы дела могут быть переданы для расследования в ФСБ.

Без согласования дроны могут подниматься на высоту до 1,5 километров, но не на запрещенных территориях и местах проведения публичных мероприятий.