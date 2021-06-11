Череповчанин-эпилептик поблагодарил полицейского

Владимира Серов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецкий отдел УМВД поступило благодарственное письмо от 29-летнего местного жителя. Как оказалось, вечером 8 июня полицейский Владимир Серов во время обхода территории заметил мужчину, который лежал на земле: у него было медленное сбивчивое дыхание. Правоохранитель распознал эпилептический припадок и вызвал скорую, самостоятельно оказав доврачебную помощь. Когда прибыли медики, жизни пострадавшего ничего не угрожало.

«Хочу выразить благодарность сотруднику полиции, который спас жизнь, т.к. у меня случился очередной приступ эпилепсии. Сотрудник полиции оказал мне помощь и совместно с медиками вынес на руках к машине скорой помощи… Фамилия сотрудника полиции Серов», – написал череповчанин в своем письме.