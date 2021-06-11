В Вологде стартовали капитальные ремонты школ

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде на деньги из регионального бюджета этим летом будут капитально отремонтированы школы № 7, 15, 33 и лицея № 32. Решение о выделении средств было принято на Градостроительном совете. Для школ № 7 и № 15 уже заключены контракты с подрядчиками.

На ремонт образовательных учреждений областной столицы выделили 200 млн рублей - половина на школы, половина на детские сады. Ремонтные работы должны окончиться к новому учебному году.

В здании школы № 7 (1953 года постройки) компания ООО «Строймарка» заменит кровлю, 100 окон, а также отремонтирует входную группу, фасад и теплоузел. По проекту «Детский спорт» на территории учебного заведения будет построен ФОКОТ, так что родители и педагоги с нетерпением ждут обновленную школу.

Школу № 33 утеплят: смонтируют теплый фасад, сменят окна и отремонтируют тепловой узел. В этом году зданию исполняется 30 лет. Как рассказала директор учреждения, этой зимой было особенно холодно на первом этаже. В классах пользовались конвекторами. А вот для дизайна фасада среди учеников даже провели конкурс на самый креативный рисунок. Идеи школьников могут быть реализованы.

Вокруг школы № 33 заменят ограждение. Будет установлена система оповещения о чрезвычайной ситуации.

Кроме школ, этим летом собираются капитально отремонтированы еще и шесть детских садов: №№ 22, 24, 26, 55, 56 и здание бывшего детского сада на ул. Яшина, 40а - там будет филиал детского сада №40. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.