В Вологде стартовал конкурс «Цветущий город»

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В областной столице с 8 июня начался прием заявок на традиционный городской летний проект «Цветущий город», который пройдет в Вологде уже в тринадцатый раз. Любители ландшафтного дизайна, обычные вологжане, предприятия, образовательные учреждения, ТОСы, представители ТСЖ и советов многоквартирных домов приглашаются к участию! Организатором конкурса выступает Администрация города Вологды.

Всего объявлено 4 номинации: «Лучшая клумба-цветник», «Цветущий балкон», «Лучшая цветочная композиция», а также фотоконкурс «Цветочный кадр». Заявку можно подать в Департаменте городского хозяйства на улице Марии Ульяновой, 15, в филиалах Центра по работе с населением, либо воспользоваться электронной формой.

На указанные адреса будет выезжать конкурсная комиссия. Оценивать собираются оригинальность, индивидуальность и качество оформления работы. Например, чтобы претендовать на победу в номинации «Лучшая клумба-цветник» стоит разнообразить используемую рассаду, оформление и масштаб композиции,а а в номинации «Лучшая цветочная композиция» - грамотно сочетать между собой растения и получить красивый общий образ.

Конкурс пройдет до 20 сентября, итоги подведут в начале октября. Всего выберут по три призовых места в каждой номинации. Победителей ждут грамоты и подарки. В прошлом году собрали около 500 заявок!

Озеленение Вологды по муниципальному контракту продолжается. В этом году город решили оформить в естественном стиле с использованием многолетних растений для последующей экономии. Высадка цветов окончится 25 июня.