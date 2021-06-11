Вологодский зодчий работал вполсилы, а деньги заказчикам не возвращал

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 32-летний мужчина активно брал заказы на деревянное домостроение. Вологжанин зарегистрировал подставного человека индивидуальным предпринимателем, тот якобы занимался постройкой бань, домов, срубов и других построек из дерева. Житель Вологды брал предоплату с заказчиков, а потом имитировал бурное строительство. Обычно работы были закончены менее чем на четверть. Деньги своим клиентам он не возвращал.

На удочку "строителя" попали, как минимум 9 потерпевших. Общий ущерб оценивается в более чем 1,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД, на мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".