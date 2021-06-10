В Вологде была вскрыта дерево-копилка и вот что там нашлось

Кованая яблоня имеет высоту около пяти метров. Фото: Вологда.рф

9 июня в Вологде вскрыли копилку, скрытую в корнях кованной яблони, установленной у храма Александра Невского на Кремлевской площади.

Напомним, в 2018 году этот арт-объект подарили городу кузнецы Александр Чернов, Сергей Фоминский, Олег Конин и Алексей Никулин.. Тысячи вологдан и гостей города бросали деньги в щель на стволе дерева. В результате куб приличного размера оказался практически заполнен монетами разного достоинства, а также банкнотами.

Как раньше заявлялось, собранные таким образом деньги - народные, так что куда их потратить должны решить вологжане. Предполагается, что деньги будут направлены на развитие родного города и туризм. Но на что именно - пока неизвестно, в ближайшее время собранное будет подсчитано, а среди горожан проведут опрос.

В свое время дерево-копилка на Кремлевской площади стало третьим подобным деревом в регионе. "Первые символизировали возрождение жизни из засохшего саженца и священный мужественный дуб, то третье получилось красивой яблоней с наливными плодами, олицетворяющей семейные ценности", — сообщает сайт администрации Вологды.