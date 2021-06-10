В Вологде скончался бывший главный государственный арбитр Вологодской области

Константину Николаевичу Смирнову был 91 год

На девяносто втором году скончался Константин Николаевич Смирнов, бывший Главный государственный арбитр Вологодской области. Константин Николаевич родился в большой крестьянской семье 14 февраля 1930 года в деревне Дедово Харовского района Вологодской области. В послевоенное время учился в Рижской офицерской школе МВД СССР. Проходил службу на Дальнем Востоке. в В 1959 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. С 1965 года работал в Вологде. В 1972 году Константин Николаевич был утвержден на должность главного государственного арбитра исполкома Вологодской области Совета народных депутатов.

С 1987 по 1990 годы он трудился Главным государственным арбитром Госарбитража Вологодской области.

После ухода в отставку продолжал работать юристом на предприятиях Вологды.

Заслуги Константина Николаевича отмечены медалью Президиума Верховного Совета СССР за добросовестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и медалью за долголетний добросовестный труд от имени Верховного Совета СССР.

Константин Николаевич был патриотом, очень любил свою малую родину, часто бывал на Харовской земле, поддерживал хорошие отношения с родственниками, встречался с читателями библиотеки, организовывал Харовское землячество в Вологде, мечтал о возрождении северной деревни. Он собрал уникальный материал воспоминаний харовчан - участников Великой Отечественной войны о трагическом дне 22 июня 1941 года и выпустил книгу. Он писал прозу, в которой запечатлены страницы судеб советских людей. Свет увидели и несколько сборников стихов. Книги он обычно раздаривал, они есть в библиотеках.

В музее Арбитражного суда Вологодской области есть немало материалов, связанных с Константином Смирновым.

"Константин Николаевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, жизнелюбие и оптимизм" - так отзываются о юристе и человеке его коллеги.

Как сообщает пресс-служба судов, церемония прощания состоится 11 июня 2021 года по адресу: Пошехонское шоссе, д. 29 «а» в 10:00.