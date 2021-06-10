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Общество10 июня 2021 12:20

В Вологде скончался бывший главный государственный арбитр Вологодской области

Константину Николаевичу Смирнову был 91 год
Иван Чухнин
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Константину Николаевичу Смирнову был 91 год

Константину Николаевичу Смирнову был 91 год

На девяносто втором году скончался Константин Николаевич Смирнов, бывший Главный государственный арбитр Вологодской области. Константин Николаевич родился в большой крестьянской семье 14 февраля 1930 года в деревне Дедово Харовского района Вологодской области. В послевоенное время учился в Рижской офицерской школе МВД СССР. Проходил службу на Дальнем Востоке. в В 1959 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. С 1965 года работал в Вологде. В 1972 году Константин Николаевич был утвержден на должность главного государственного арбитра исполкома Вологодской области Совета народных депутатов.

С 1987 по 1990 годы он трудился Главным государственным арбитром Госарбитража Вологодской области.

После ухода в отставку продолжал работать юристом на предприятиях Вологды.

Заслуги Константина Николаевича отмечены медалью Президиума Верховного Совета СССР за добросовестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и медалью за долголетний добросовестный труд от имени Верховного Совета СССР.

Константин Николаевич был патриотом, очень любил свою малую родину, часто бывал на Харовской земле, поддерживал хорошие отношения с родственниками, встречался с читателями библиотеки, организовывал Харовское землячество в Вологде, мечтал о возрождении северной деревни. Он собрал уникальный материал воспоминаний харовчан - участников Великой Отечественной войны о трагическом дне 22 июня 1941 года и выпустил книгу. Он писал прозу, в которой запечатлены страницы судеб советских людей. Свет увидели и несколько сборников стихов. Книги он обычно раздаривал, они есть в библиотеках.

В музее Арбитражного суда Вологодской области есть немало материалов, связанных с Константином Смирновым.

"Константин Николаевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, жизнелюбие и оптимизм" - так отзываются о юристе и человеке его коллеги.

Как сообщает пресс-служба судов, церемония прощания состоится 11 июня 2021 года по адресу: Пошехонское шоссе, д. 29 «а» в 10:00.